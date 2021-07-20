"Спартак" 4 августа проведет домашний матч с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов

Матч пройдет в Москве. Встреча начнется в 20:00 мск. Ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.

"Спартак" в сезоне-2020/21 занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, завоевав право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В последний раз московский клуб играл в групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 и занял тогда третье место, продолжив путь в 1/16 финала Лиги Европы, где уступил в двух матчах испанскому "Атлетику" (1:3, 2:1). Лучшим результатом москвичей в главном клубном турнире под эгидой УЕФА является выход в полуфинал в сезоне-1990/91 (тогда турнир назывался Кубок чемпионов). В 1/4 финала красно-белые играли два раза (1980/81, 1995/96).

"Бенфика" является двукратным победителем Лиги чемпионов (1961, 1962). В прошлом сезоне португальский клуб занял второе место на групповой стадии Лиги Европы, проиграв в 1/16 финала по итогам двух матчей английскому "Арсеналу" (1:1, 2:3). В чемпионате страны клуб из Лиссабона стал третьим.