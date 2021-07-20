Ситуация с ковидом не позволяет КХЛ определиться с местами проведения вынесенных матчей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в некоторых странах на данный момент не позволяет Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определиться с местами и датами проведения вынесенных матчей (KHL World Games) в сезоне-2021/22. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что вынесенные матчи в сезоне-2021/22 будут проведены в том случае, если в силу вступят разрешения на перелеты между государствами.

"KHL World Games - один из титульных проектов Континентальной хоккейной лиги, направленный на ее популяризацию за рубежом. Ежегодно лига прорабатывает несколько зарубежных городов в качестве мест проведения вынесенных матчей. Однако, санитарно-эпидемиологические ограничения в части стран не позволяют сейчас подписать контракты на проведение таких игр и объявить четкие даты, так как приоритетом для лиги является сохранение здоровья игроков и проведение мероприятия со зрителями", - говорится в заявлении пресс-службы.

В сезоне-2018/19 впервые в рамках регулярного чемпионата были проведены вынесенные матчи в европейских городах и странах, где нет команд КХЛ. ЦСКА и СКА встретились со "Слованом" и рижским "Динамо" в Вене и Цюрихе соответственно в рамках проекта KHL World Games. "Йокерит" сыграл две домашние встречи со "Спартаком" и "Северсталью" в Таллине. Последний матч в рамках проекта прошел в сезоне-2019/20, когда казанский "Ак Барс" сыграл против уфимского "Салавата Юлаева" в швейцарском Давосе.