Школьная игровая майка баскетболиста Леброна Джеймса продана на аукционе за рекордную цену

ТАСС, 20 июля. Школьная игровая майка четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса была продана за $512 тыс. на аукционе в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал Oregon Live .

Установлен новый рекорд по стоимости проданной на аукционе баскетбольной игровой майки. Превзойдена цена за майку бывшего президента США Барака Обамы, которая была продана за $192 тыс. в 2020 году.

В феврале 2002 года Джеймс сфотографировался в проданной майке школы Сент-Винсент - Сент-Мэри для обложки журнала Sports Illustrated, на которой было написано "Избранный".

Джеймсу 36 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА (дважды в составе "Майами", по одному разу - с "Кливлендом" и "Лос-Анджелес Лейкерс"), двукратным победителем Олимпийских игр (2008, 2012). Также баскетболист по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.