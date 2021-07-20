"Селтик" сыграл вничью с "Мидтьюлланном" в квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 20 июля. Шотландский "Селтик" сыграл вничью со счетом 1:1 с датским "Мидтьюлланном" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Глазго.

"Спартак" сыграет в Лиге чемпионов с бывшим клубом главного тренера

Судьба - "Бенфика". "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов с бывшим клубом главного тренера

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В составе шотландского клуба гол забил Лиэль Абада (39-я минута), у датчан отличился Эвандер (66). На 44-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Селтика" Нир Биттон, на 56-й минуте после двух предупреждений поле покинул полузащитник датской команды Андерс Дрейер. Ответный матч пройдет 28 июля в Дании.

Результаты других матчей второго раунда квалификации: "Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдавия) - 0:1, "Линкольн" (Гибралтар) - ЧФР (Румыния) - 1:2, "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Кипр) - 2:0, "Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) - 2:0, "Рапид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия) - 2:1.

В третьем отборочном раунде московский "Спартак" сыграет с португальской "Бенфикой". Встречи пройдут 4 и 10 августа.