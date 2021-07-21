Организаторы шоу "Руслан и Людмила" расследуют инциденты с ледовым комбайном

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Организаторы ледового спектакля "Руслан и Людмила" проведут внутреннее расследование инцидентов с выведением из строя ледового комбайна в перерывах между представлениями. Об этом ТАСС сообщили в компании Navka Show, которая является организатором шоу.

Сказка на льду. В Сочи состоялась премьера шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила"

По словам организаторов, 3 июля на площадке шоу кем-то посторонним была нажата аварийная кнопка на ледозаливочной машине, после чего ее пришлось перезапускать. А уже 20 июля ледовый комбайн замкнуло из-за того, что провод, идущий от аккумулятора, был положен на глушитель. Провод расплавился и произошло замыкание.

Организаторы подозревают участие постороннего человека в данных инцидентах, начато внутреннее расследование.

Ледовое шоу демонстрируется на территории "Сочи Парка" с 1 июля по 30 сентября.