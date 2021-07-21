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НХЛ

СМИ: клуб НХЛ "Сиэтл" заинтересован в выборе Дадонова на драфте расширения

По данным телеканал TSN, "Сиэтл" выбирает между российским нападающим и канадцем Крисом Тирни
Евгений Дадонов AP Photo/Larry MacDougal
Описание
Евгений Дадонов
© AP Photo/Larry MacDougal

ТАСС, 21 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Евгений Дадонов может продолжить карьеру в "Сиэтле". Об этом сообщает журналист американского телеканала TSN Брюс Гарриоч в своем Twitter.

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Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году. 

По информации источника, "Сиэтл" из состава "Оттавы" будет выбирать между нападающими Дадоновым и канадским форвардом Крисом Тирни. Также отмечается, что выбранного на драфте игрока могут обменять.

Дадонову 32 года, в прошедшем сезоне НХЛ он принял участие в 55 играх, в которых набрал 20 (13 шайб + 7 передач) очков. Всего на счету россиянина 335 матчей в НХЛ и 222 (104+118) очка.

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