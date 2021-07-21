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Олимпиада в Токио

Трефилов поделился ожиданиями от женского гандбольного турнира на Олимпиаде

Первый вице-президент Федерации гандбола России отметил, что спортсменки должны играть с улыбкой и желанием победить
Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТОКИО, 21 июля. Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов выразил уверенность, что соперники будут серьезно настраиваться на женскую российскую команду на Олимпиаде в Токио. Комментарий Трефилова приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

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"Сказать, что где-то есть недостатки, где-то преимущества, я не хочу, Олимпиада все покажет, самое главное - ввязаться в бой, - сказал Трефилов. - Были случаи, когда люди, которые не могли играть, заиграли на Олимпиаде. На нас будут настраиваться по-серьезному, будут стремиться победить. Я бы хотел, чтобы они [российские гандболистки] играли с улыбкой, с желанием победить. Тренерам пожелаю оптимизма и успехов, это главное мероприятие жизни".

Под руководством Трефилова женская сборная России четыре раза выиграла чемпионат мира и стала победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Пост главного тренера он оставил в начале 2019 года из-за проблем с сердцем.

Олимпийский женский гандбольный турнир пройдет с 25 июля по 8 августа. Россиянки сыграют в группе В с командами Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии. В группу А попали сборные Нидерландов, Черногории, Норвегии, Японии, Южной Кореи и Анголы.

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