СМИ: футболист ЦСКА Влашич может перейти в "Монако" за €30 млн

ТАСС, 21 июля. Футбольный клуб "Монако" сделал предложение московскому ЦСКА о переходе хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом сообщает журналист телеканала Sport Italia Руди Галетти в своем Twitter.

По данным источника, "Монако" готов заплатить за хорвата €30 млн. За команду выступает российский полузащитник Александр Головин. Он перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году.

13 июля портал Calcio Style сообщил, что руководство итальянского "Милана" намерено взять футболиста в аренду с последующим правом выкупа за €25 млн. 19 июля Влашич в комментарии газете "Спорт-Экспресс" опроверг информацию об интересе со стороны "Милана".

Влашичу 23 года. Он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее полузащитник выступал за хорватский "Хайдук" и английский "Эвертон". На прошедшем чемпионате Европы Влашич принял участие в четырех матчах в составе национальной сборной и забил один гол.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. Армейцы в первом туре РПЛ 25 июля в Москве сыграют с "Уфой".