"Сочи" в четверг дебютирует в футбольных еврокубках матчем против азербайджанской "Кешли"

ТАСС, 22 июля. Футбольный клуб "Сочи" в четверг проведет дебютный матч в еврокубках. Сочинцы встретятся с азербайджанской "Кешлей" в игре второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Каждый раунд квалификации предусматривает два матча - по одному дома и на выезде, первая встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" вместимостью 45 тыс. зрителей и начнется в 19:00 мск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, матч смогут посетить не более 50% болельщиков от обшей вместимости арены. Встречу обслужит судейская бригада из Албании во главе с Энеем Джорджи. Ответный матч состоится 29 июля в Азербайджане.
В матче с "Кешлей" не примет участие полузащитник "Сочи" Жоаозиньо, он пропустит встречу из-за недавнего повреждения мышц. "Он активно тренируется, занимается в общей группе, как всегда бывает, большой объем работы вызвал мышечный спазм. Он передохнул, вчера снова включился в процесс, думаю, что в ближайшее время мы увидим его на поле", - сказал главный тренер сочинцев Владимир Федотов.
"Сочи" был основан в 2018 году, клуб впервые примет участие в еврокубках. По итогам прошлого сезона команда заняла пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), годом ранее клуб финишировал 12-м. Первый сезон сочинцы провели в Олимп - Футбольной национальной лиге и заняли второе место.
"Кешля" существует с 1997 года, изначально клуб носил название "Университет Хазар", а с 2004 по 2017 год назывался "Интер Баку". В прошлом сезоне "Кешля" заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана и выиграла кубок страны, благодаря чему вышла во второй раунд квалификации Лиги конференций. "Кешля" в 18-й раз принимает участие в еврокубках, при этом клуб ни разу не попадал в финальную часть турниров, высшим достижением является выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы в сезоне-2015/16, где она уступила в двухматчевом противостоянии "Атлетику" из Бильбао (0:0; 0:2). Как сообщил журналистам главный тренер "Кешли" Санан Гурбанов, футболисты будут использовать опыт игры в международных турнирах в противостоянии с "Сочи".
Лига конференций является третьим по значимости европейским клубным турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнование проводится впервые.
Российские клубы в еврокубках
В новом сезоне в еврокубках примут участие пять российских клубов, но только два из них не будут участвовать в квалификации. Чемпион РПЛ петербургский "Зенит" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, занявший третье место по итогам прошлого чемпионата и выигравший Кубок России московский "Локомотив" попал в группу Лиги Европы.
Финишировавший в прошлом сезоне четвертым казанский "Рубин" начнет путь в Лиге конференций с третьего раунда квалификации. Клуб сыграет с победителем пары "Судува" (Литва) - "Ракув" (Польша) 5 и 12 августа, первую встречу казанцы проведут в гостях. Московский "Спартак", который завершил сезон-2020/21 на втором месте, проведет двухматчевое противостояние в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Первый матч состоится в Москве 4 августа и начнется в 20:00 мск, вторая игра запланирована на 10 августа.
Лига конференций будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. В финальную стадию турнира выйдут 32 команды, которые будут разделены на восемь групп по четыре клуба, а плей-офф будет проводиться начиная с 1/8 финала, причем перед этим состоится дополнительный раунд, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Финал первого розыгрыша Лиги конференций пройдет 25 мая 2022 года на Национальном стадионе в столице Албании Тиране.
С 1971 по 1999 год проводилось три еврокубковых турнира - Лига чемпионов (по сезон-1990/91 турнир назывался Кубком европейских чемпионов), Кубок УЕФА (позднее переименованный в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был упразднен в 1999 году.