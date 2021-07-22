Новый клуб НХЛ "Сиэтл" не выбрал россиян на драфте расширения

"Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году. Остальные клубы перед началом драфта расширения предоставили лиге список защищенных хоккеистов (семь нападающих, три защитника и вратарь либо восемь полевых игроков вне зависимости от амплуа и вратарь)."Сиэтл" не имеет права выкупать контракты игроков, выбранных на драфте, до лета 2022 года, однако может совершать обмены.

Полный состав "Сиэтла" выглядит следующим образом: вратари - Крис Дридгер (выбран из "Флориды"), Витек Ванечек ("Вашингтон"), Джои Даккорд ("Оттава"); защитники - Жереми Лаузон ("Бостон"), Уильям Борген ("Баффало"), Деннис Чоловски ("Детройт"), Кейл Флёри ("Монреаль"), Гэвин Байройтер ("Коламбус"), Винс Данн ("Сент-Луис"), Джеймисон Олексиак ("Даллас"), Карсон Соуси ("Миннесота"), Адам Ларссон ("Эдмонтон"), Хэйдн Флёри ("Анахайм"), Куртис Макдермид ("Лос-Анджелес"), Марк Джиордано ("Калгари"); нападающие - Янни Гурд ("Тампа"), Джаред Макканн ("Торонто"), Морган Гики ("Каролина"), Натан Бастиан ("Нью-Джерси"), Колин Блэквелл ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Джордан Эберле ("Нью-Йорк Айлендерс"), Карсен Тварински ("Филадельфия"), Брэндон Танев ("Питтсбург"), Йоонас Донской ("Колорадо"), Мейсон Эпплтон ("Виннипег"), Калле Ярнкрок ("Нэшвилл"), Джон Кенневилль ("Чикаго"), Коул Линд ("Ванкувер), Тайлер Питлик ("Аризона"), Александр Труе ("Сан-Хосе").

Главным тренером "Сиэтла" в июне был назначен канадец Дэйв Хэкстол. Не проходили на драфт расширения игроки, которые провели в лиге свой первый или второй сезон на профессиональном уровне и имеют действующий контракт новичка или еще не подписали соглашение.

"Сиэтл" в апреле официально стал 32-м клубом НХЛ. Клуб будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо "Аризоны", которая переместится в Центральный. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.

Кого не выбрали

Из россиян на драфте расширения могли быть выбраны: Александр Овечкин ("Вашингтон"), Александр Волков ("Анахайм"), Илья Любушкин ("Аризона"), Никита Задоров ("Чикаго"), Владислав Наместников, Евгений Свечников (оба - "Детройт"), Дмитрий Соколов ("Миннесота"), Яков Тренин ("Нэшвилл"), Артем Анисимов, Евгений Дадонов (все - "Оттава"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"). Овечкин после 28 июля станет неограниченно свободным агентом из-за истечения контракта с "Вашингтоном". "Сиэтлу" в случае выбора российского форварда для сохранения его в составе своей команды было бы необходимо подписывать с игроком новое соглашение. Сам нападающий неоднократно сообщал, что в этом не заинтересован.

Аналогичная ситуация сложилась с многолетним капитаном "Колорадо" Габриэлем Ландескугом. По информации канадского телеканала Sportsnet, "Сиэтл" вел переговоры со шведским нападающем о новом контракте непосредственно перед драфтом расширения, однако игрок предложение не принял.

Невыбранными на драфте расширения остались финалист прошедшего Кубка Стэнли и самый дорогой вратарь лиги Кэри Прайс (зарплата - $10,5 млн в год), а также защитник "Нью-Джерси" Пи-Кей Суббан ($9 млн). Суммарная зарплата всех хоккеистов "Сиэтла" составляет примерно $52,5 млн при потолке зарплат в $81,5 млн. Это означает, что новый клуб имеет в запасе около $29 млн и сможет подписывать на эту сумму контракты со свободными агентами либо обменивать более дешевых игроков на более дорогих.

Самым высокооплачиваемым игроком "Сиэтла" стал обладатель приза лучшему защитнику ("Норрис Трофи") сезона-2018/19 Марк Джиордано. 37-летний хоккеист, являвшийся капитаном "Калгари", будет зарабатывать $6,75 млн в год.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ "Сиэтл" 12 октября в гостях встретится с "Вегасом". Первую домашнюю игру команда проведет 23 октября против "Ванкувера".