В "Сиэтле" обсуждали кандидатуру Прайса для выбора на драфте расширения НХЛ

ТАСС, 22 июля. Кандидатура вратаря "Монреаля" Кэри Прайса долгое время обсуждалась руководством "Сиэтла" для выбора на драфте расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает журналист телеканала TVASports Рено Лавуа со ссылкой на генерального менеджера "Сиэтла" Рона Фрэнсиса.

Как сообщает Лавуа, Фрэнсис заявил, что клуб рассматривал кандидатуру финалиста Кубка Стэнли 2021 года, но на решение не выбирать Прайса повлияли срок и сумма его контракта. Также генменеджер "Сиэтла" считает, что наличие пространства под потолком зарплат является ключевым для клуба на данный момент.

В ночь на четверг прошел драфт расширения НХЛ, на котором "Сиэтл" выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году. Из 11 россиян, доступных на драфте, "Сиэтл" не выбрал ни одного.

Суммарная зарплата всех хоккеистов "Сиэтла" составляет примерно $52,5 млн при потолке зарплат в $81,5 млн. Это означает, что новый клуб имеет в запасе около $29 млн и сможет подписывать на эту сумму контракты со свободными агентами либо обменивать более дешевых игроков на более дорогих.

"Сиэтл" в апреле официально стал 32-м клубом НХЛ. Клуб будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо "Аризоны", которая переместится в Центральный. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ "Сиэтл" 12 октября в гостях встретится с "Вегасом". Первую домашнюю игру команда проведет 23 октября против "Ванкувера".