Российские дзюдоисты узнали своих первых соперников на Олимпиаде в Токио

Лидер мирового рейтинга в весовой категории до 60 кг серебряный призер чемпионата мира 31-летний Роберт Мшвидобадзе во втором круге встретится с победителем стартовой схватки между монголом Амартувшином Дашдаваа и голландцем Торнике Цякадоеа. Бронзовый призер недавнего чемпионата мира в Будапеште Якуб Шамилов (66 кг, девятый в рейтинге) поспорит за выход во второй круг с Себастьяном Зейдлем из Германии. Самый опытный дзюдоист российской команды 33-летний участник Игр в Лондоне Муса Могушков (73 кг, 13-й) первую схватку на Олимпиаде проведет с лидером рейтинга азербайджанцем Рустамом Оруджевым. Алан Хубецов, выступающий в весе до 81 кг, в первом поединке на олимпийском татами поборется с Владимиром Золоевым из Киргизии.

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Жеребьевка олимпийского турнира по дзюдо прошла в четверг в онлайн-формате в Токио.

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Первым соперником 24-летнего Михаила Игольникова (90 кг) на Олимпиаде станет 35-летний Доссу Йоно из Бенина. 25-летний Нияз Ильясов (до 100 кг) проведет первую встречу с победителем пары Миклош Цирженикс (Венгрия) - Евгений Бородавко (Латвия). Лидер олимпийского рейтинга 25-летний российский тяжеловес Тамерлан Башаев, попавший в одну группу с двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринером, первую схватку на Играх в Токио проведет с Ндиае Мбагником из Сенегала.

Первой соперницей Ирины Долговой (до 48 кг) на Играх станет Сония Бхатта из Непала. Бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина (52 кг) поборется с Кристиной Хименес (Панама). Дарья Межецкая (57 кг) в первом круге померится силами с китаянкой Тунцзюянь Лю, Дарья Давыдова (63 кг) - с Анрикелис Барриос (Венгрия).

Мадина Таймазова (70 кг) за выход во второй круг поспорит с испанкой Мариной Бернабеу, Александра Бабинцева (до 78 кг) - с Мари Брансер (Конго). Турнир дзюдоистов стартует 24 июля, командный турнир завершит олимпийскую программу дзюдо соревнованиями смешанных команд, где российскую команду 31 июля ждет встреча во втором круге с победителем матча между сборными Монголии и Южной Кореи.