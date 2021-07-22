"Спартак" намерен сохранить квоту уже реализованных билетов на гостевой матч с "Рубином"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" рассчитывает сохранить для болельщиков уже реализованные билеты на матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

"Рубин" в четверг на официальном сайте объявил о том, что матч первого тура РПЛ против "Спартака" смогут посетить не более 30% зрителей от общей вместимости стадиона "Ак Барс Арена". Она составляет 45 379 человек.

"Общаемся с "Рубином" по этому вопросу. Надеемся, что удастся сохранить то количество, которое уже реализовано на эту минуту", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Спартака" в ответ на запрос о гостевой квоте на игру первого тура РПЛ. В клубе не стали уточнять, сколько именно билетов реализовано на игру в Казани.

Сезон-2021/22 в чемпионате России стартует 23 июля. Матч между "Рубином" и "Спартаком" состоится 24 июля. Начало игры - 20:00 мск.