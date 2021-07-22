Комитет Госдумы по спорту направил рекомендации в Минспорт по развитию футбола

"В развитии футбола важно изменить не тактику, а стратегию, - считает Пайкин. - Все ведущие спортивные державы, показавшие высокий результат на международных соревнованиях, реализуют программы развития детско-юношеского спорта и, в частности, спортивных школ и академий".

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Развитие футбола должно предполагать изменение стратегии и использование мирового опыта. Об этом говорится в рекомендациях, которые председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин направил министру спорта России Олегу Матыцину.

В качестве примера Пайкин привел опыт Франции, где количество детских секций превышает 1 тыс., а количество лицензированных игроков - 50 тыс., Бельгии, в которой достигнута максимальная вовлеченность населения в занятия футболом, и Китая, который в короткие сроки дал дополнительное "футбольное" образование 230 тыс. учителям физкультуры.

"Мировой опыт показывает, что основной акцент следует делать на доступность занятий футболом для всех слоев населения, наличие в регионах современной материально-технической базы для проведения тренировок и соревнований и подготовку тренерского состава", - добавил Пайкин.

Парламентарий отмечает, что особое внимание следует уделить формированию спортивных лифтов "школьная секция - местный клуб - профессиональный клуб", что невозможно без вовлеченности в эту работу клубов Российской премьер-лиги. По мнению Пайкина, в основе отбора футболистов для игры в сборных должны лежать прозрачные принципы, что позволит проводить селекцию среди самых перспективных игроков и создавать серьезный резерв для национальной сборной.

"Футбол - это не только самый массовый и зрелищный вид спорта, но и важное социально-экономическое явление. Нам важно извлечь уроки как из побед, так и из поражений. Этого ждут от нас миллионы болельщиков", - резюмировал депутат.