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XXXII летние Олимпийские игры

Бах: Олимпиада в Токио станет позитивным посланием миру, который ищет надежду в пандемию

Президент МОК отметил, что соревнования невозможно было бы провести без доверительных отношений между организацией и властями Японии
Президент МОК Томас Бах Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент МОК Томас Бах
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Летние Олимпийские игры в Токио станут позитивным посланием всему миру, который ищет надежду в период пандемии коронавируса. Об этом в четверг в интервью телеканалу NHK заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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"Сейчас мир находится в поисках надежды, - сказал глава МОК. - Именно поэтому проведение Олимпиады в этот момент станет позитивным посланием миру. Турнир станет символом надежды и единства".

Бах отметил, что без доверительных отношений между МОК и Японией невозможно было бы провести Олимпиаду. По его словам, меры инфекционного контроля на них будут самыми строгими в мире.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.

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