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Футбол в России

Первый тренер Дзагоева назвал правильным решение ЦСКА продлить контракт с футболистом

По словам Юрия Наниева, 31-летний полузащитник еще способен принести пользу клубу
Алан Дзагоев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алан Дзагоев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА приняло верное решение, заключив новое соглашение с полузащитником Аланом Дзагоевым. Такое мнение ТАСС высказал первый тренер Дзагоева Юрий Наниев.

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Срок прошлого контракта Дзагоева с ЦСКА истек 30 июня. В четверг армейцы объявил о подписании нового соглашения с игроком, которое рассчитано до окончания сезона-2022/23.

"Я думаю, что ЦСКА и Дзагоев приняли правильное решение, продлив соглашение, - сказал Наниев. - Два года для Алана немного, ему всего 31 год. Если ему не будут мешать, то может помочь ЦСКА и кому угодно. Будем надеяться, что травмы не будут тревожить Алана в этом году, я думаю, что все будет нормально".

"Возможно ли его увидеть в другом клубе? Я думаю, что нет. Может быть, только в "Алании" - откуда начинал, туда и вернулся. Других клубов не представляю", - добавил собеседник агентства.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. В сезоне-2020/21 Дзагоев провел 21 матч в разных турнирах, забив два мяча и отдав три результативные передачи.

Дзагоеву 31 год, он выступает за московскую команду с 2008 года. В составе ЦСКА полузащитник трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2015), а также по четыре раза выигрывал Кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубок России (2009, 2013, 2014, 2018).

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