Российские боксеры узнали своих соперников на Олимпиаде в Токио

В четверг в Токио состоялась жеребьевка боксёрского турнира. Серебряный призер Европейских игр - 2019 и чемпионка Европы - 2018 в весовой категории до 51 кг Светлана Солуянова в 1/16 финала проведет бой с бронзовым призером чемпионата мира - 2018 американкой Вирджинией Фукс 25 июля. Серебряный призер чемпионата мира - 2019 в весе до 57 кг Людмила Воронцова на стадии 1/16 финала 24 июля встретится с чемпионкой Европы - 2019 и участницей Игр - 2016 итальянкой Ирмой Тестой. Двукратный призер чемпионата мира в весе до 69 кг Саадат Далгатова 24 июля на стадии 1/16 финала проведет бой с Байсон Маникон из Таиланда. Двукратная чемпионка мира в весе до 81 кг и свыше 81 кг Зенфира Магомедалиева 28 июля выйдет на ринг против бронзового призера чемпионата мира - 2018 американки Наоми Мелиссы Грэм на стадии 1/8 финала в категории до 75 кг.

Четырехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев, выступающий в весе до 57 кг, на стадии 1/8 финала 28 июля встретится с победителем поединка между Кевином Алликоком из Гайаны и доминиканцем Алекси де ла Крусом. Серебряный призер Европейских игр - 2019 и чемпионата Европы - 2019 Габил Мамедов 25 июля на стадии 1/16 финала проведет бой в весе до 63 кг с поляком Дамианом Дуркачем. Чемпион мира - 2019 и бронзовый призер Олимпийских игр - 2012 в весе до 69 кг Андрей Замковой 27 июля в 1/8 финала встретится с победителем поединка между Стефеном Зимба из Замбии и Марионом Фаустино Ах Тонгом из Самоа. Чемпион мира - 2019 в весе до 75 кг Глеб Бакши 29 июля на стадии 1/8 финала встретится с лучшим в поединке между белорусом Виталием Бондаренко и американцем Троем Исли.

Двукратный чемпион страны в категории до 81 кг Имам Хатаев на стадии 1/16 финала 25 июля будет боксировать с Ассагиром Мохамедом из Марокко. Чемпион мира и победитель Европейских игр 2019 года в весе до 91 кг Муслим Гаджимагомедов 27 июля в 1/8 финала встретится с победителем боя между бронзовым призером чемпионата мира - 2019 и двукратным призером чемпионата Азии узбекистанцем Санжаром Турсуновым и Абдельхафидом Беншабла из Алжира. Двукратный чемпион страны в весе свыше 91 кг Иван Верясов 29 июля поспорит за выход в четвертьфинал с камерунцем Йеньоном Максимом.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 9 августа в Токио.