Тетюхин не считает плохим вариантом играть в "группе смерти" на Олимпиаде

ТАСС, 22 июля. "Группа смерти" не является плохим вариантом для сборной России по волейболу на олимпийском турнире. Об этом заявил генеральный менеджер команды Сергей Тетюхин, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".
Российская команда сыграет в одной группе со сборными Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.
"Я не считаю, что "группа смерти" - это плохо. И если ты приехал сюда с задачей побеждать, то абсолютно без разницы, какая у тебя группа. А если ты тут просто в волейбол играешь, из группы думаешь выйти и там как пойдет - возможно, будут другие мысли, а у нас цели самые высокие, поэтому я не вижу в этом какой-то проблемы", - сказал Тетюхин.
Мужской волейбольный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет с 24 июля по 7 августа. В нем примут участие 12 сборных, разделенных на две группы, по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году российские волейболисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды команде США (2-3).