Тетюхин назвал тренера сборной России по волейболу Саммельвуо замечательным специалистом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо является замечательным специалистом новой, европейской формации. Такое мнение телеканалу "Матч ТВ" высказал генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин.
"Даже не знаю, что сказать людям, которые не верят в сборную России из-за того, что ее тренирует иностранный специалист, - сказал Тетюхин. - Насколько я знаю наших волейбольных болельщиков, они прежде всего любят команду и того тренера, который находится у руля сборной России, воспринимают с ней как единое целое. Суть в том, что у нас есть одна команда, которая выполняет определенные задачи, представляет нашу замечательную страну. Туомас [Саммельвуо] - замечательный специалист новой, европейской формации, он пользуется огромным авторитетом, уважением у ребят, а это очень важно".
Саммельвуо 45 лет, он является главным тренером сборной России с 2019 года. Под его руководством россияне выиграли Лигу наций в 2019 году.
Мужской волейбольный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет с 24 июля по 7 августа. В нем примут участие 12 сборных, разделенных на две группы, по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Российская команда сыграет в одной группе со сборными Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году российские волейболисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды команде США (2-3).