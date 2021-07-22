Тетюхин назвал тренера сборной России по волейболу Саммельвуо замечательным специалистом

"Даже не знаю, что сказать людям, которые не верят в сборную России из-за того, что ее тренирует иностранный специалист, - сказал Тетюхин. - Насколько я знаю наших волейбольных болельщиков, они прежде всего любят команду и того тренера, который находится у руля сборной России, воспринимают с ней как единое целое. Суть в том, что у нас есть одна команда, которая выполняет определенные задачи, представляет нашу замечательную страну. Туомас [Саммельвуо] - замечательный специалист новой, европейской формации, он пользуется огромным авторитетом, уважением у ребят, а это очень важно".

Саммельвуо 45 лет, он является главным тренером сборной России с 2019 года. Под его руководством россияне выиграли Лигу наций в 2019 году.

Мужской волейбольный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет с 24 июля по 7 августа. В нем примут участие 12 сборных, разделенных на две группы, по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Российская команда сыграет в одной группе со сборными Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году российские волейболисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды команде США (2-3).