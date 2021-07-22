В "Спартаке" рассказали, сколько болельщиков клуба посетят гостевой матч с "Рубином"

ТАСС, 22 июля. Московский "Спартак" реализовал 2 392 билета на гостевой матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Спартак" намерен сохранить квоту уже реализованных билетов на гостевой матч с "Рубином"

Матч первого тура РПЛ пройдет 24 июля в Казани. Разрешенная заполняемость стадиона составит 30% от общей вместимости. "Ак Барс Арена" вмещает 45 379 зрителей.

"Организаторам разрешено заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости, - говорится в сообщении "Спартака". - Таким образом, все 2 392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков "Спартака", остаются действительными. При этом продажа билетов, остановленная вчера, возобновляться не будет".

Ранее стало известно, что первый матч РПЛ сезона-2021/22 между "Ростовом" и московским "Динамо" пройдет без зрителей.