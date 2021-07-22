Горячкина проиграла Стефановой в первом матче 1/8 финала Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами проиграла представительнице Болгарии Антоанете Стефановой в первом матче 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

Карякин и Артемьев сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Кубка мира по шахматам

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Россиянки Екатерина Лагно и Валентина Гунина в первых матчах 1/8 финала белыми фигурами сыграли вничью с Бибисарой Ассаубаевой из Казахстана и грузинкой Нино Бациашвили соответственно.

Алина Кашлинская черными фигурами сыграла вничью с представительницей Казахстана Динарой Садуакассовой. Также вничью закончился матч между россиянкой Александрой Костенюк (белые фигуры) и украинкой Марией Музычук. Полина Шувалова белыми фигурами обыграла грузинку Нану Дзагнидзе. Вторые матчи 1/8 финала состоятся 23 июля.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Общий призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.