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Бокс

Боксер Алоян победил танзанийца Йохану на турнире в Москве

Для россиянина эта победа стала седьмой на профессиональном ринге
Мчанджа Йохана и Михаил Алоян Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Мчанджа Йохана и Михаил Алоян
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян одержал седьмую победу на профессиональном ринге. В 10-раундовом поединке весовой категории до 52,16 кг он выиграл у танзанийца Мчанджи Йоханы решением судей.

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Всего на счету 32-летнего российского боксера теперь семь побед (одна - нокаутом) и одно поражение. В прошлом поединке 4 июня Алоян защитил золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold), победив украинца Александра Грищука техническим нокаутом в восьмом раунде.

Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года. Он является бронзовым призером Олимпийских игр - 2012, двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).

23-летний Йохана потерпел третье поражение при 12 победах (10 нокаутом).

В главном бою боксерского турнира в Москве бывший чемпион мира по двум версиям в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев встретится с немцем Михаэлем Валлишем.

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