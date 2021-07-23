Футбольный клуб "Партизан" обыграл ДАК-1904 в первом матче квалификации Лиги конференций

ТАСС, 23 июля. Сербский футбольный клуб "Партизан" одержал победу над словацким ДАК-1904 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча в Белграде завершилась со счетом 1:0.

"Сочи" одержал первую победу в еврокубках, обыграв "Кешлю" в квалификации Лиги конференций

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Гол у победителей забил Лазар Маркович (19-я минута).

Ответный матч пройдет 29 июля. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния между российским "Сочи" и азербайджанской "Кешлей". Первый матч прошел 22 июля, победу дома одержал "Сочи" (3:0).

В другом матче второго квалификационного раунда литовская "Судува" сыграла вничью с польским "Ракувом" (0:0). Ответная игра состоится 29 июля. Победитель этого противостояния сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций с казанским "Рубином".

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Жеребьевка группового этапа пройдет 27 августа, финал турнира состоится 25 мая в Тиране.