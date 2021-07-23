Боксер Гассиев победил Валлиша во втором поединке в супертяжелом весе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по двум версиям россиянин Мурат Гассиев выиграл второй поединок в супертяжелой весовой категории и завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В 10-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у немца Михаэля Валлиша техническим нокаутом в четвертом раунде.

Первоначально соперником Гассиева должен был стать немец Эркан Тепер, но в его команде был обнаружен коронавирус и боксера заменил Валлиш.

В первых трех раундах немецкий боксер действовал активнее, работая в основном на дистанции и много перемещаясь, но почти все его удары приходились в блок россиянина или шли мимо, и им не хватало физической мощи. Гассиев не форсировал события, предоставляя сопернику возможность больше поработать и быстрее устать, но редкие атаки практически всегда достигали цели. Особенно получался кросс справа (боковой удар через руку соперника), которым россиянин точно попал несколько раз.

В четвертом раунде Гассиев активизировался и стал больше атаковать. Сначала ударами по корпусу он потряс соперника, но не стал "добивать". А в концовке раунда двумя точными ударами справа отправил Валлиша в нокдаун. Немец продолжил поединок, но спустя несколько секунд после града ударов Гассиев рефери остановил бой.

Забыть Усика

Гассиев провел второй бой после более чем двухлетнего перерыва. В октябре прошлого года он выиграл у албанца Нури Сефери нокаутом в первом раунде в первом поединке в супертяжелом весе. В последний раз до этого россиянин выходил на ринг в июле 2018 года в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика, тогда российский боксер уступил единогласным решением судей. После этого Гассиев объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию, однако травмы и переносы боя помешали спортсмену дебютировать, и он был вынужден пропустить больше двух лет.

27-летний Гассиев одержал 28-ю победу (21 нокаутом) при одном поражении. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс WBA, выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв Усику, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.

В активе 35-летнего Валлиша 22 победы (15 нокаутом) и пять поражений. Ранее он владел титулом чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и мира по малозначительной версии Глобального боксерского союза (GBU). В России выступил в первый раз. Мать Валлиша родом из России, переехала в Германию из-за финансовых проблем до рождения ребенка, который воспитывался в немецкой семье.