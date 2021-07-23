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Бокс

Российский боксер Гассиев проведет следующий бой через два или три месяца

В ночь на пятницу россиянин выиграл второй поединок в супертяжелой весовой категории и завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по двум версиям россиянин Мурат Гассиев проведет следующий бой через два-три месяца. Об этом журналистам сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

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В ночь на пятницу Гассиев выиграл второй поединок в супертяжелой весовой категории и завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В 10-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он одержал победу над немцем Михаэлем Валлишем техническим нокаутом в четвертом раунде.

"В планах через два-три месяца провести следующий бой Мурата", - сказал Хрюнов.

27-летний Гассиев одержал 28 побед (21 нокаутом) при одном поражении. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс WBA, выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв Усику, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.

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