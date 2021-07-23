Боксер Гассиев заявил, что его целью является титул чемпиона мира в супертяжелом весе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев ставит перед собой цель завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом он рассказал журналистам.

В ночь на пятницу Гассиев выиграл второй поединок в супертяжелой весовой категории и завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В 10-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он одержал победу над немцем Михаэлем Валлишем техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Для меня это были очень сложные три года, хочу сказать спасибо всем, кто не отвернулся от меня. Спасибо большое Федерации бокса России и промоутеру Владимиру Хрюнову за то, что дают мне возможность боксировать и возвращаться в оптимальную форму. Сегодня был реальный тяжеловес, с длинными руками и большими габаритами, двигаемся в правильном направлении", - отметил Гассиев.

"Пока мне нужно вспомнить, как боксировать. Нужно возвращаться на прежний уровень, становиться лучше и достигать высоких целей - становиться чемпионом мира в супертяжелом весе", - добавил российский боксер.

Гассиев провел второй бой после более чем двухлетнего перерыва. В октябре прошлого года он выиграл у албанца Нури Сефери нокаутом в первом раунде в первом поединке в супертяжелом весе. В последний раз до этого россиянин выходил на ринг в июле 2018 года в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика, тогда российский боксер уступил единогласным решением судей. После этого Гассиев объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию, однако травмы и переносы боя помешали спортсмену дебютировать, и он был вынужден пропустить больше двух лет.

27-летний Гассиев одержал 28-ю победу (21 нокаутом) при одном поражении. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс WBA, выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв Усику, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.