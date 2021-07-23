СМИ: экс-главу оргкомитета Олимпиады хотят назначить его почетным советником

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Организационный комитет токийской Олимпиады намеревается назначить экс-главу оргкомитета Ёсиро Мори, который в феврале этого года ушел в отставку из-за скандала, своим почетным советником. Об этом в пятницу сообщила общенациональная газета Asahi .

Отмечается, что в настоящий момент этот вопрос прорабатывается.

Новость о возможном назначении Мори, который ушел в отставку из-за высказываний о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний, вызвала шквал критики в японском сегменте социальных сетей. Хештег "проблема вокруг назначения [Мори] почетным советником" занимает первое место в трендах японской части Twitter. Местные жители считают назначение Мори на должность почетного советника оргкомитета неуместным. Критике также подвергся тот факт, что Мори, по данным СМИ, должен быть в числе высокопоставленных гостей, которые в пятницу смогут посетить церемонию открытия Игр, которая из-за ситуации с распространением коронавируса пройдет без обычных зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, и они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. На церемонию открытия допустят только 950 официальных лиц и гостей.