Олимпиада — скандал за скандалом. Церемония открытия Игр будет вновь переделана

Невероятные события продолжают сотрясать токийскую Олимпиаду: буквально за сутки до ее официального начала руководство оргкомитета было вынуждено отвечать на вопросы о шансах отменены церемонии открытия Игр, которая должна состояться 23 июля на тщательно отреставрированном Национальном стадионе на юго-западе японской столицы. Мрачно, сквозь защитную маску на лице, глава оргкомитета Сэйко Хасимото заявила, что такой вариант не рассматривается. Однако известная в прошлом в Японии спортсменка подтвердила, что придется вновь лихорадочно пересмотреть весь сценарий этого масштабного и невероятно сложного в организации мероприятия.

Проблема в том, что 22 июля оргкомитет был вынужден с позором уволить главного координатора церемонии открытия, шоу-директора Кэнтаро Кобаяси. В интернете появилась сделанная в далеком 1998 году запись его выступления в составе ныне забытого комедийного дуэта, в ходе которого герой нынешнего скандала предложил "поиграть в холокост". При этом он рассыпал вокруг себя множество вырезанных из бумаги человечков, символизирующих жертв нацистского террора. Ролик вызвал бурю возмущения в местном секторе интернета, пять из десяти связанных с ним хештегов вошли в топ японской части Twitter. Пользователи все громче требовали отставки Кобаяси, и жару в этой истории поддал базирующийся в США знаменитый центр Симона Визенталя, занимающийся борьбой с антисемитизмом. Он резко осудил попытки "высмеивать жертв геноцида нацистов", что могло создать проблемы перед предстоящей встречей императора и премьер-министра Японии с супругой американского президента Джилл Байден, представляющей Соединенные Штаты на открытии Олимпиады. "Олим-пиг" и говорливый экс-премьер Конечно, обвиненного в антисемитизме шоу-директора немедленно уволили, и теперь следы его творческой деятельности спешно стирают из сценария церемонии на Национальном стадионе. Чем это закончится, увидим в пятницу, однако следует отметить, что скандальные поправки в ход мероприятия делаются уже не впервые. Некоторое время назад в позорную отставку опять же по требованию интернет-общественности был вынужден уйти один из главных композиторов церемонии открытия Кэйго Оямада, а его композиции вычеркнули из сценария. Известному в Японии рок-музыканту припомнили давнишнее интервью, в котором он без тени сожаления со смешками рассказывал о том, как в юности систематически издевался над одноклассниками с ограниченными физическими возможностями.

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Перед этим в марте был уволен главный креативный директор Олимпиады Хироси Сасаки: он предложил на церемонии открытия Игр сбросить с парашютом на арену стадиона известную пышными формами популярную актрису и модель. По его замыслу, она должна была спуститься с небес в образе "Олим-пиг", олимпийской свиньи, что было расценено как вопиющий пример безвкусицы и издевательства над женщинами.

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На женском вопросе сломался и первый руководитель оргкомитета Олимпиады, экс-премьер Ёсиро Мори, тяжеловес японской политики. Он был вынужден уйти в отставку после того, как на одном из заседаний пустился в добродушные рассуждения о том, что присутствие представительниц прекрасного пола в спортивных федерациях чрезвычайно затрудняет их работу, поскольку, мол, дамы любят поболтать и постоянно затягивают заседания. Это вызвало бурный скандал, последствия которого в политическом мире страны сказываются до сих пор. Бунт спонсоров Ситуацию усугубляет и крайняя непопулярность нынешней Олимпиады: по данным всех опросов, большинство японцев хотели бы ее нового переноса на год или отмены из-за опасений по поводу распространения COVID-19. Населению не нравится и то, что Олимпиада кроме неприятных бытовых ограничений и угрозы новых заражений не сулит материальных выгод — туристов нет, гигантские массивы сувениров остаются нераспроданными, заведения общепита работают с карантинными ограничениями и существенно сократившейся выручкой. Олимпиада настолько непопулярна, что от участия в церемонии открытия отказался приглашенный на нее в качестве почетного гостя президент крупнейшей в Японии и в мире автомобилестроительной корпорации Toyota Motor Акио Тоёда. Его компания — один из крупнейших спонсоров Игр, их многочисленный персонал передвигается исключительно на бесплатно предоставленных новеньких водородных или электрических "Тойотах". Теперь же корпорация в добавление к демаршу своего президента отказалась и от использования олимпийских мотивов в своей рекламе, хотя на съемку соответствующих сюжетов уже были затрачены немалые деньги. Toyota Motor пришла к выводу, что солидарность с Олимпиадой повредит имиджу компании, и предпочла перейти на сторону своих потенциальных покупателей, раздраженно относящихся к проведению нынешних Игр. Вслед за этим от участия в церемонии открытия отказались руководители других крупных спонсоров, включая электротехнические Fujitsu, NEC, Panasonic. На церемонию также не придет экс-премьер Синдзо Абэ, при котором Токио выиграл право на проведение этих Игр. Обещание Томаса Баха

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