Фазель: Олимпийские игры в Брисбене 2032 года будут превосходно организованы

ТОКИО, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение летних Олимпийских игр 2032 года в австралийском Брисбене будет по своей организации идеальным для спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Без борьбы. Австралия в третий раз примет Олимпийские игры

Брисбен был выбран столицей Олимпийских игр 2032 года на сессии МОК 21 июля.

"Австралийцы умеют организовывать на очень высоком уровне, Сидней-2000 тому яркий пример. Я помню, как все было идеально организовано и как красочно прошли Игры. Плюс в это время года комфортная погода. Олимпиада будет превосходной", - сказал Фазель.

Олимпиада в Брисбене будет третьей по счету в Австралии - ранее Игры на этом материке проводились в 1956 году в Мельбурне и в 2000 году в Сиднее.