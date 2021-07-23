Фазель: Олимпийские игры в Брисбене 2032 года будут превосходно организованы

ТОКИО, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение летних Олимпийских игр 2032 года в австралийском Брисбене будет по своей организации идеальным для спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Брисбен был выбран столицей Олимпийских игр 2032 года на сессии МОК 21 июля.
"Австралийцы умеют организовывать на очень высоком уровне, Сидней-2000 тому яркий пример. Я помню, как все было идеально организовано и как красочно прошли Игры. Плюс в это время года комфортная погода. Олимпиада будет превосходной", - сказал Фазель.
Олимпиада в Брисбене будет третьей по счету в Австралии - ранее Игры на этом материке проводились в 1956 году в Мельбурне и в 2000 году в Сиднее.