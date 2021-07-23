WADA отреагировало на сохранение в России чемпионатов мира в условиях санкций

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно принять решение Спортивного арбитражного суда (CAS), частично поддержавшего иск организации к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) по лишению его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

"Это не то, что мы хотели, но таково решение и мы должны его принять", - отметил он.

Ниггли добавил, что у решения CAS есть несколько обстоятельств. "Если мы говорим об уже распределенных чемпионатах мира, то это одно дело, другое - когда речь идет о заявках на проведение турнира. Также надо учитывать, что санкции длятся не четыре года, а два, что тоже накладывает определенные ограничения: изменить место проведения в столь короткие сроки достаточно сложно. Это очень многогранный вопрос, на который влияет много факторов, в том числе и пандемия коронавируса, которая также препятствует перераспределению турниров", - сказал Ниггли.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA. Однако Россия проведет в 2021-2022 годах чемпионаты мира по пляжному футболу, скалолазанию и хоккею с мячом.