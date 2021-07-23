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XXXII летние Олимпийские игры

Глава комиссии МОК считает, что боксерский турнир в Токио должен быть максимально честным

В ноябре 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх в Токио из-за расследования в отношении Международной ассоциации бокса

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Боксерский турнир на Олимпийских играх в Токио должен пройти в максимально прозрачном и честном формате. Об этом на пресс-конференции заявил глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Ленни Эбби.

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"Для нас было главным, чтобы все было открытым и прозрачным. Для этого мы провели определенные действия, проверили бэкграунд всех, кто будет работать на этом турнире. Также мы провели определенные образовательные процедуры, чтобы все прошло на высоком уровне", - сказал Эбби.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

Организацией турнира на Играх занимается специальная комиссия под руководством Моринари Ватанабе.

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