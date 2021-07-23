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XXXII летние Олимпийские игры

Глава WADA оценил решение суда снять обвинения с двух российских пловцов перед Олимпиадой

Вероника Андрусенко и Александр Кудашев ранее опротестовали решение в CAS, что позволит им выступить на Олимпиаде
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька EPA-EFE/ANDRZEJ GRYGIEL
Описание
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька
© EPA-EFE/ANDRZEJ GRYGIEL

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька уважает работу Спортивного арбитражного суда (CAS), поэтому принимает решения, вынесенные им даже не в пользу организации. Так он прокомментировал ТАСС недавний вердикт по делу двух российских пловцов, которые перед Олимпийскими играми в Токио были временно отстранены от соревнований на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).

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CAS на стороне пловцов.

На прошлой неделе Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Александра Кудашева на основании данных LIMS, которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Пловцы успешно опротестовали решение в CAS, что позволит им выступить на Олимпиаде.

"Мое главное правило как президента WADA заключается в том, что я не комментирую каждый отдельный случай, поэтому не хотел бы распространяться по каждому конкретному случаю, это не в моих правилах", - сказал Банька.

"Я уважаю работу CAS. Если говорить о нашем взаимодействии с ним, то мы - следователи, а не судьи. Мы принимаем окончательные решения CAS", - сказал он.

В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные FINA факты не доказывают вину спортсменов. Свидетельства против спортсменов поступили в международную федерацию из WADA, которое завершило расследование по базе LIMS в апреле прошлого года.

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