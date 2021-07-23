Чернышенко: верим в наших олимпийцев и рассчитываем на высокий результат

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пожелал успеха российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио и выразил мнение, что российская сборная способна попасть в тройку лучших. Об этом он заявил ТАСС.

"Несмотря на трудности, через которые пришлось пройти во время подготовки к Играм, мы верим в наших спортсменов и рассчитываем на высокий результат. В состав сборной вошли наши самые сильные спортсмены, которые уже неоднократно признавались лучшими на мировых соревнованиях. Например, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, пятикратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по спортивной гимнастике Денис Аблязин, а также десятки других достойных спортсменов. У нашей команды есть все шансы по итогам этих Олимпийских игр попасть в тройку лидеров в общекомандном зачете", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что болельщики ждут успеха россиян в традиционных для нашей страны видах. "Традиционно мы ждем медалей в синхронном плавании, борьбе, фехтовании и, конечно, художественной гимнастике. Это сестры Дина и Арина Аверины, Анастасия Близнюк. Желаю каждому спортсмену успехов, не сомневайтесь в своих силах, мы болеем за вас", - добавил Чернышенко.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. В состав российской команды на Игры вошли 335 спортсменов, из которых 185 женщин и 150 мужчин.