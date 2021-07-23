Тренер "Реала" признал, что не заплатил в Испании налоги должным образом в 2014 году

По ее информации, Анчелотти явился в суд Мадрида для дачи показаний и признал, что не заплатил налоги должным образом в течение 2014 финансового года. По словам тренера "Реала", он был "плохо проконсультирован" в этот период и предложил суду незамедлительно выплатить сумму, которую от него требуют. В частности, ему приписывают уклонение от уплаты налогов на более чем €300 тыс., к чему нужно прибавить штраф и проценты. При этом Анчелотти отрицал, что совершил аналогичное преступление в 2015 году, когда он покинул пост тренера "Реала" и уехал из Испании.

Анчелотти был назначен главным тренером "Реала" 1 июня. Он уже работал в "Реале" с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С декабря 2019 года он возглавлял английский "Эвертон". Также он работал в итальянских "Реджане", "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Наполи", английском "Челси", французском ПСЖ и германской "Баварии", на его счету 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.