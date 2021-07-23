В Госдуме заявили, что глава WADA не должен обсуждать форму российской команды в Токио

Ранее Банька на пресс-конференции в Токио заявил, что разочарован тем, что российские спортсмены на Олимпиаде выступают в форме с флагом страны.

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька не должен комментировать форму российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС по телефону высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Два дня назад он выступил с заявлением о позитивном сдвиге в работе РУСАДА, - сказал Свищев. - А сегодня делает заявление о том, что не согласен с решением CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС). Мне кажется, что господину Баньке и его заместителю надо заниматься антидопинговыми делами, разрабатывать системы противодействия использованию запрещенных препаратов и прочими профильными вопросами. Но точно не комментировать, кто в какой форме выступает. Никого отношения к Баньке цвета нашей формы и наши спортсмены не имеют".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.