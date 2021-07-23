{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

В Госдуме заявили, что глава WADA не должен обсуждать форму российской команды в Токио

Ранее Витольд Банька на пресс-конференции в Токио заявил, что разочарован тем, что российские спортсмены на Олимпиаде выступают в форме с флагом страны

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька не должен комментировать форму российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС по телефону высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Ранее Банька на пресс-конференции в Токио заявил, что разочарован тем, что российские спортсмены на Олимпиаде выступают в форме с флагом страны.

На эту тему
Журова назвала "детскими" высказывания главы WADA о мягкости наказания российских атлетов
Журова назвала "детскими" высказывания главы WADA о мягкости наказания российских атлетов

"Два дня назад он выступил с заявлением о позитивном сдвиге в работе РУСАДА, - сказал Свищев. - А сегодня делает заявление о том, что не согласен с решением CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС). Мне кажется, что господину Баньке и его заместителю надо заниматься антидопинговыми делами, разрабатывать системы противодействия использованию запрещенных препаратов и прочими профильными вопросами. Но точно не комментировать, кто в какой форме выступает. Никого отношения к Баньке цвета нашей формы и наши спортсмены не имеют".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
В Татарстане спустили на воду два серийных катера, предназначенных для охраны баз ВМФ
Катера будут служить на Балтийском флоте
Читать полностью