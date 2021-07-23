Российская делегация приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады

Знаменосцами команды стали олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). В параде приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков и руководитель российской команды Андрей Конокотин. Ранее источник сообщил ТАСС, что в шествии примут участие около 60 российских спортсменов. Всего в состав команды на Олимпиаду вошло 335 российских олимпийцев.

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Делегация команды Олимпийского комитета России (ОКР) приняла участие в параде спортсменов, который проходит на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

Российские спортсмены получили 77-й порядковый номер на параде сборных - между командами Сан-Марино и Сьерра-Леоне. По традиции парад олимпийцев открыли греческие атлеты.

Церемония открытия проходит в пятницу на Национальном стадионе в Токио в отсутствие обычных зрителей. На нее допущены только 950 официальных лиц.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.