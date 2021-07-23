Мостовой: "Зенит" остается главным фаворитом нового сезона чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" является главным претендентом на победу в предстоящем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), но московские "Спартак", "Локомотив" и "Динамо", а также "Краснодар" должны составить ему конкуренцию. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

"Главным фаворитом остается "Зенит", у него подбор футболистов получше, но если кто-то из лидеров получит травму, то это скажется на игре, - сказал Мостовой. - "Спартак" здорово, даже шикарно провел предсезонный турнир ("Спартак" выиграл предсезонный турнир Кубок Париматч Премьер, в котором также принимали участие "Сочи", "Рубин" и "Химки" - прим. ТАСС), многим вселил надежду. Если будут продолжать в том же духе, то составят "Зениту" конкуренцию за чемпионство, но давайте подождем начала чемпионата, чтобы прошло несколько туров. В прошлом сезоне красно-белые боролись с "Зенитом" до определенного момента, потом была нервозность, которая появилась из-за ухода главного тренера Доменико Тедеско".

"Локомотив" немного обескуражил игрой в матче за Суперкубок России с "Зенитом" (0:3), по игре футболисты не уступали, но делали все медленно. Но все же и "Локомотив", и "Спартак", и "Краснодар", который провалил прошлый сезон, должны создать конкуренцию "Зениту". У "Динамо" тоже неплохие шансы, раньше игрокам не хватало опыта из-за молодого состава, но теперь клуб укрепился и набрал опыт. Я думаю, что предстоящий чемпионат будет поинтереснее предыдущего", - добавил собеседник агентства.

Также Мостовой высказался о перспективах московского ЦСКА в предстоящем сезоне. "Что касается ЦСКА, то все зависит от [Николы] Влашича (ранее ряд СМИ сообщал, что хорватский полузащитник может покинуть ЦСКА и продолжить карьеру в итальянском "Милане" - прим. ТАСС). Если он останется в команде, то армейцы точно будут биться за тройку. Хорват многое решает на поле", - заключил Мостовой.

По итогам прошлого сезона "Зенит" в третий раз подряд стал чемпионом России. Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга семь побед в чемпионатах России, клуб вышел на чистое второе место по количеству титулов, обойдя московский ЦСКА (шесть чемпионств), чаще выигрывал только "Спартак" (10).