Знаменосец российских олимпийцев Великая призвала атлетов создать истинный праздник Игр

Знаменосцами российской команды были олимпийские чемпионы Великая и волейболист Максим Михайлов. В параде приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и руководитель российской команды Андрей Конокотин. Ранее источник сообщил ТАСС, что в параде примут участие около 60 российских спортсменов.

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Знаменосец российской команды на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио фехтовальщица Софья Великая призвала спортсменов самим создать праздник на соревнованиях, не думая об отсутствии зрителей. Об этом олимпийская чемпионка рассказала ТАСС после парада атлетов на церемонии открытия.

"Как это было? Волнение и ответственность, радость и интерес - пока мы шли с нашей командой, мы объединялись, сплачивались, знакомились, ведь многие впервые принимали участие в параде, это так здорово. Мы с Максимом перед выходом волновались, но когда вышли под флагом, пришла радость, что мы представляем свою страну, свой народ. Для меня Олимпиада уже удалась", - рассказала с улыбкой Великая.

"Пока шли с ребятами, общались, шутили, а еще получали многочисленные сообщения от болельщиков. Жаль, что пришлось быть в масках, но тут очень много людей, а значит нужно придерживаться правил и ограничений. Несмотря на отсутствие зрителей, праздник все равно ощущался - это самое главное. Этот праздник создаем мы, спортсмены, приезжающие сюда, для кого-то просто попасть сюда уже достижение, кто-то хочет улучшить свой результат, кто-то подтвердить свои достижения", - отметила Великая.

"Я так хочу, чтобы все спортсмены зарядились происходящим, - подчеркнула олимпийская чемпионка. - Давайте сделаем этот праздник вместе, ведь это возможно, несмотря даже на расстояние между нами. А нашим болельщикам хочу сказать - всем не спать, всем болеть. Вы за нас, а мы за вас".

Великая выразила надежду, что российская команда фехтовальщиков вдохновится участием в параде атлетов. "На церемонии была команда рапиристов, несколько шпажистов - в Токио большая фехтовальная делегация, такое нечасто случается. Мы очень рады, что мы едины, мы зарядились эмоциями, надеюсь, они помогут нам добиться побед", - заключила спортсменка.