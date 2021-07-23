Дзюдоистка Кузютина: отсутствие зрителей не омрачило эмоций от церемонии открытия Игр

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Отсутствие зрителей на церемонии открытия Олимпиады в Токио не помешало российской дзюдоистке Наталье Кузютиной испытать самые яркие эмоции от участия в параде атлетов. Об этом бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро рассказала ТАСС.

"Церемония открытия - это потрясающая энергетика, настоящий праздник. Да, не было зрителей, но это не помешало прочувствовать этот дух, и это просто что-то невероятное. Мы знали, что на нас смотрят наши болельщики, что они поддерживают нас, и это чувство, которое не описать словами, я даже поначалу не снимала происходящее на телефон, потому что хотела все это прочувствовать", - рассказала участница трех Олимпиад Кузютина, для которой нынешняя церемония открытия стала первой.

"Люди ждали нашего выхода, они болеют, поддерживают нас, и все это чувствуется, все это передавалось. Перед парадом подошла к нашим знаменосцам, спросила, как нужно выходить. Они ответили: "Просто веселись и получай удовольствие от момента". И это действительно оказалось просто очень круто!" - отметила спортсменка.

Соревнования дзюдоистов стартуют на Играх 24 июля. Олимпиада продлится до 8 августа.