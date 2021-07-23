Третьяк: флаг страны в сердце каждого российского спортсмена на Играх в Токио

Церемония открытия Олимпиады прошла в пятницу на Национальном стадионе в Токио без болельщиков. Российские спортсмены прошли на параде атлетов под флагом Олимпийского комитета России, в этом статусе сборная будет выступать на Играх в Токио в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства.

"Жалко, что праздник не был таким, каким должен быть, - сказал Третьяк. - Не было публики, которая обычно приветствует спортсменов, не было эмоций болельщиков. Наша команда выглядит хорошо, настроение хорошее. Каждый понимает, что, к сожалению, такое происходит, и флаг - в сердце каждого спортсмена, они знают, за что они выступают".

Третьяк и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина зажгли огонь Игр в Сочи в 2014 году. "Я сам, когда зажигал огонь, очень волновался - вдруг огонь потухнет, или упадем, или еще что-то такое. Было много коммуникаций, через которые мы с Родниной должны были пройти. Слава богу, все получилось. В Токио была красивая церемония, все по-японски", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры продлятся до 8 августа.