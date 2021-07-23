Карпин заявил, что приложит все усилия для выхода сборной России на чемпионат мира

РФС в пятницу объявил о назначении Карпина на пост главного тренера национальной команды. На этом посту он сменил Станислава Черчесова.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин, назначенный на пост главного тренера сборной России по футболу, приложит все усилия для выхода команды на чемпионат мира 2022 года. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие, как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы, - сказал Карпин. - Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить".

Сборная России выступает группе H отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года и занимает второе место, набрав 6 очков в трех матчах. Сборная Хорватии также набрала 6 очков и лидирует в группе благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Третье место занимают словаки (5 очков), четвертое - киприоты (4), пятое - словенцы (3), замыкают таблицу мальтийцы (1). Следующий матч россияне проведут 1 сентября против хорватов.

Карпину 52 года, контракт РФС со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".