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Сборные по футболу

Карпин заявил, что приложит все усилия для выхода сборной России на чемпионат мира

Новый главный тренер национальной команды поблагодарил Российский футбольный союз за оказанное доверие
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин, назначенный на пост главного тренера сборной России по футболу, приложит все усилия для выхода команды на чемпионат мира 2022 года. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

РФС в пятницу объявил о назначении Карпина на пост главного тренера национальной команды. На этом посту он сменил Станислава Черчесова.

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"Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие, как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы, - сказал Карпин. - Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить".

Сборная России выступает группе H отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года и занимает второе место, набрав 6 очков в трех матчах. Сборная Хорватии также набрала 6 очков и лидирует в группе благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Третье место занимают словаки (5 очков), четвертое - киприоты (4), пятое - словенцы (3), замыкают таблицу мальтийцы (1). Следующий матч россияне проведут 1 сентября против хорватов.

Карпину 52 года, контракт РФС со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

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