Дюков: РФС увидел со стороны Карпина желание и готовность возглавить национальную сборную

В пятницу Карпин был назначен новым главным тренером национальной команды. С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля года специалист покинул пост главного тренера команды.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу является новым вызовом для тренера Валерия Карпина, который продемонстрировал желание и готовность принять его. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам, - сказал Дюков. - Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него - новый вызов, и мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять".

Карпин возглавляет "Ростов" с 2017 года, ранее специалист работал в московском "Спартаке", испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо". Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.

Сборная России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре занимает второе место в группе Н, набрав в трех матчах шесть очков. Ближайший матч команда проведет против хорватов 1 сентября в Москве.