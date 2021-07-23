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Сборные по футболу

Дюков: РФС увидел со стороны Карпина желание и готовность возглавить национальную сборную

Глава Российского футбольного союза назвал нового главного тренера национальной команды одним из лучших российских игроков своего поколения
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу является новым вызовом для тренера Валерия Карпина, который продемонстрировал желание и готовность принять его. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В пятницу Карпин был назначен новым главным тренером национальной команды. С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля года специалист покинул пост главного тренера команды.

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"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам, - сказал Дюков. - Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него - новый вызов, и мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять".

Карпин возглавляет "Ростов" с 2017 года, ранее специалист работал в московском "Спартаке", испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо". Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.

Сборная России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре занимает второе место в группе Н, набрав в трех матчах шесть очков. Ближайший матч команда проведет против хорватов 1 сентября в Москве.

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Карпин, Валерий ГеоргиевичДюков, Александр Валерьевич
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