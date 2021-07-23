Семин: Карпину предстоит много работы на посту тренера сборной России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новому главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину предстоит проделать большой объем работы для достижения положительных результатов, так как он возглавил команду в трудный период. Такое мнение ТАСС выказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Карпин был назначен главным тренером сборной России в пятницу. 8 июля пост наставника сборной покинул Станислав Черчесов. На чемпионате Европы 2021 года сборная России под его руководством заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).

"Самое важное в том, что сейчас тяжелый момент в турнирной таблице для сборной и адаптация после Евро. Благо согласился и взял национальную сборную, это большой плюс ему, работы у него будет очень много, мы ему пожелаем удачи. Хватит ли опыта? У каждого много проблем на этой должности, от него самого будет все зависеть", - отметил Семин.

"Самый сильный тренер всегда определяется результатом по окончании каждого определенного чемпионата или соревнования. Вот закончатся игры сборной, будет понятно", - добавил собеседник агентства.

В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (0). В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии. Встреча состоится на стадионе "Лужники".