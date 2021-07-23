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Дасаев считает, что совмещение постов в клубе и сборной России не помешает Карпину

Специалист продолжит возглавлять "Ростов" до конца года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совмещение постов главного тренера в сборной России по футболу и "Ростове" не помешает Валерию Карпину. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР Ринат Дасаев.

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Карпин был назначен главным тренером сборной России в пятницу. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

"Правильно, что назначили, должен быть свой человек, наш тренер. Тем более он имеет большой опыт, талантливый тренер, находит общий язык с игроками. Хотя времени мало, он должен сообразить, как построить игру, мне бы хотелось, чтобы до игроков дошло, как нужно делать. Сейчас в России мал выбор игроков, будут те же, но будем надеяться, что будет все хорошо", - отметил Дасаев.

Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове". "Я думаю, совмещение не помешает. В свое время и (Валерий) Лобановский, и (Константин) Бесков совмещали работу в сборной с клубами. Должен справиться", - считает Дасаев.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды после неудачного выступления на чемпионате Европы.

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичДасаев, Ринат ФайзрахмановичКарпин, Валерий Георгиевич
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