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Футбол в России

Газзаев рад, что тренером сборной России стал отечественный специалист

Эксперт отметил, что на пост наставника национальной команды также подошел бы Сергей Семак

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев рад, что новым наставником национальной команды стал отечественный специалист. Об этом Газзаев рассказал ТАСС.

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В пятницу новым главным тренером сборной России был назначен Валерий Карпин. Ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"Рад, что российский специалист возглавил национальную сборную, - сказал Газзаев. - Теперь нам вообще надо перестать рассматривать иностранных специалистов. Сборную России всегда должен тренировать отечественный специалист, на то она и сборная России".

"Я предлагал еще Сергея Семака, чтобы он совмещал в "Зените" и сборной, но выбрали Карпина. Что ж, теперь будем ждать результатов от Валерия Карпина", - добавил собеседник агентства.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды. Сборная России под его руководством на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).

Теги
Российский футболГаззаев, Валерий ГеоргиевичКарпин, Валерий Георгиевич
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