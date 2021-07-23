Тренер "Динамо" считает, что футболисты команды в матче с "Ростовом" могли забить больше

ТАСС, 23 июля. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" могли забить больше мячей. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

В пятницу столичный клуб обыграл в гостях "Ростов" со счетом 2:0 в первом матче нового сезона РПЛ.

"Я считаю, что мы показали качественную игру. Мы хорошо вошли в нее, забили первый гол на контратаке. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы забить больше, но в целом я доволен результатом", - сказал Шварц.

В следующем туре "Динамо" 31 июля сыграет на выезде с "Уфой".