"Ростов" проиграл в первом матче после назначения Карпина тренером сборной России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" победил "Ростов" со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону без зрителей и стала первой в сезоне-2021/22.
Голы забили Арсен Захарян (20-я минута) и Константин Тюкавин (33). Новички московского клуба - уругваец Диего Лаксальт и парагваец Фабиан Бальбуэна - вышли на поле с первых минут и провели весь матч.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин наблюдал за встречей с трибун из-за полученной дисквалификации за брошенную в судью бутылку после матча 30-го тура РПЛ сезона-2020/21 с "Краснодаром". В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина на пост главного тренера национальной команды. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и клубе до конца года.
В следующем туре "Динамо" 31 июля сыграет на выезде с "Уфой". "Ростов" днем позднее встретится дома с действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0