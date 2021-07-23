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Футбол в России

"Ростов" проиграл в первом матче после назначения Карпина тренером сборной России

Ростовчане в первой игре нового сезона чемпионата России уступили дома московскому "Динамо" со счетом 0:2
Кэнто Хасимото, Игорь Калинин (оба - "Ростов") и Арсен Захарян ("Динамо") Эрик Романенко/ТАСС
Описание
Кэнто Хасимото, Игорь Калинин (оба - "Ростов") и Арсен Захарян ("Динамо")
© Эрик Романенко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" победил "Ростов" со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону без зрителей и стала первой в сезоне-2021/22.

Голы забили Арсен Захарян (20-я минута) и Константин Тюкавин (33). Новички московского клуба - уругваец Диего Лаксальт и парагваец Фабиан Бальбуэна - вышли на поле с первых минут и провели весь матч.

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Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин наблюдал за встречей с трибун из-за полученной дисквалификации за брошенную в судью бутылку после матча 30-го тура РПЛ сезона-2020/21 с "Краснодаром". В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина на пост главного тренера национальной команды. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и клубе до конца года.

В следующем туре "Динамо" 31 июля сыграет на выезде с "Уфой". "Ростов" днем позднее встретится дома с действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо11002-03
2Зенит00000-00
3Спартак00000-00
4Локомотив00000-00
5Рубин00000-00
6Сочи00000-00
7ЦСКА00000-00
8Химки00000-00
9Краснодар00000-00
10Ахмат00000-00
11Урал00000-00
12Уфа00000-00
13Арсенал00000-00
14Крылья Советов00000-00
15Нижний Новгород00000-00
16Ростов10010-20

 

Теги
Российский футболКарпин, Валерий Георгиевич
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