"Ростов" проиграл в первом матче после назначения Карпина тренером сборной России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" победил "Ростов" со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону без зрителей и стала первой в сезоне-2021/22.

Голы забили Арсен Захарян (20-я минута) и Константин Тюкавин (33). Новички московского клуба - уругваец Диего Лаксальт и парагваец Фабиан Бальбуэна - вышли на поле с первых минут и провели весь матч.