Кафанов: футболисты "Ростова" не знали о назначении Карпина тренером сборной

ТАСС, 23 июля. Футболисты "Ростова" не знали о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России до матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов.

О назначении главного тренера "Ростова" Карпина на аналогичную должность в сборной России было объявлено в пятницу за несколько минут до начала игры с "Динамо", которая в итоге завершилась победой бело-голубых со счетом 2:0. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

"На тему назначения Карпина на пост тренера сборной не было разговоров, - сказал Кафанов. - До игры футболисты не знали, после матча не обсуждали".

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды.