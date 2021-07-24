Самый ценный игрок НХЛ сезона-2017/18 Холл подписал новый контракт с "Бостоном"

ТАСС, 24 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" подписал новый контракт с нападающим Тэйлором Холлом сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба "Бостона".

В апреле Холл стал игроком "Бостона" в результате обмена с "Баффало". Соглашение форварда было рассчитано до окончания нынешнего сезона. По новому контракту Холл будет получать $6 млн в год.

Холлу 29 лет, в 2010 году он был выбран под первым номером на драфте НХЛ "Эдмонтоном". В завершившемся регулярном чемпионате в составе "Бостона" провел 16 матчей, в которых набрал 14 (8 голов + 6 результативных передач) очков. В плей-офф канадец забросил три шайбы и сделал две голевые передачи в 11 встречах. По итогам сезона-2017/18, выступая за "Нью-Джерси", Холл признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ. В составе сборной Канады он дважды выигрывал чемпионаты мира (2015, 2016).

"Бостон" по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Восточном дивизионе. В первом раунде плей-офф команда обыграла "Вашингтон" (4-1 в серии), а затем уступила "Айлендерс" (2-4).