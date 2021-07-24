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НХЛ

Российский хоккеист Свечков выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ под 19-м номером

Нападающий выступает в ВХЛ в составе тольяттинской "Лады"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Федор Свечков выбран командой "Нэшвилл" в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 19-м номером. Церемония проходит в ночь на субботу в онлайн-режиме.

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Свечков стал первым россиянином, выбранным на текущем драфте.

Свечков в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) отметился 15 очками (5 голов + 10 передач) в 38 матчах в составе "Лады". Также россиянин принял участие в 15 играх в составе "Ладьи" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и набрал 15 (4+11) очков. Свечков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, на котором он набрал 10 очков (4+6) в семи матчах.

Российских игроков последний раз не выбирали в первом раунде драфта только в 2005 году. В 2015, 2018 и 2020 годах в первом раунде было выбрано по четыре россиянина, а в 2011, 2017 и 2019 годах - по одному. На предыдущей церемонии драфта голкипер петербургского СКА Ярослав Аскаров был выбран "Нэшвиллом" (11-й номер драфта), нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров - "Торонто" (15), его одноклубник Шакир Мухамадуллин - "Нью-Джерси" (20), а нападающий омского "Авангарда" Егор Чинахов - "Коламбусом" (21).

Драфт проходит на месяц позже обычного из-за сдвинутых сроков проведения предыдущего сезона НХЛ. На него допущены хоккеисты, родившиеся между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года. Также в список входят игроки не из Северной Америки 2000 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2019 года, но не подписавшие контракты с клубами.

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